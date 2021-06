Radikale Personalrochade im Vatikan

Ich kenne ihn nicht, aber ich kenne ihn doch, denn wir sind beide Jesuiten,“ sagt der Vorarlberger Pater Georg Sporschill, der in Osteuropa ein Betreuungsnetz für Straßenkinder und verwahrloste Jugendliche aufgebaut hat. „Wir schöpfen aus dem Glauben die Kraft und die Verpflichtung, uns gegen Ungerechtigkeit einzusetzen und uns auf die Seite der Armen und Suchenden zu stellen. “

Der 66-jährige Pater Sporschill wünscht sich, dass dieser Papst „die Fenster öffnet“, was er aber bereits getan habe, indem er sich Franziskus nennt. Dieser Name steht für Demut. „Ich habe sofort an einen der größten Jesuiten aus der Gründergeneration im 16. Jahrhundert gedacht. Franz Xaver, das Vorbild aller Missionare. Franz Xaver ging nach Indien, Japan und China, erlernte fremde Sprachen, weil er Respekt hatte vor den fremden Kulturen “.

„Hallo, habe ich gedacht – dieser Papst will ein großer Missionar werden.“ Franziskus dachte aber sicher auch an den Heiligen Franz von Assisi: „Damit verordnet er sich und der Kirche Bescheidenheit und ein einfaches Leben. Das ist auch ein Signal an die Kurie,“ sagt Sporschill. „Schaun wir, was der neue Papst zusammenbringt, wenn er diesen Stil in den Vatikan bringt.“ Weil Jesuiten „Gott in allen Dingen finden“.

Jesuiten gelten als intellektuelle Speerspitze der katholischen Kirche, die Ordensleute werden bestens ausgebildet, müssen mindestens zwei Studien abgeschlossen haben und leben nicht zurückgezogen im Kloster, sondern in offenen Häusern und Kollegien. Sie sind eine Gemeinschaft „für das Auseinandergehen“ in die Welt und gelten als streitbar. Sporschill sagt das in einfachen Worten: „Wenn Sie die Nächstenliebe umsetzen, dann ist das ein gefährlicher Job“.