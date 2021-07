Im Internet droht Erdogan ein Sex-Video

Erdogan, 60, jettet kreuz und quer durch das Land und wettert gegen eine angebliche Verschwörung des Auslands gegen seine Regierung. Einer seiner Berater sagte in einem Zeitungsinterview, der Westen wolle einen Aufstieg der Türkei verhindern und lege Erdogan deshalb Steine in den Weg. Allerdings hat Erdogan einige Vorwürfe bestätigt, die durch abgehörte Telefonate ans Licht kamen. So gab er zu, Druck auf Medien gemacht zu haben, die seiner Meinung nach der Opposition zu viel Raum boten.

Erdogans autoritärer Führungsstil und seine Weigerung, den Korruptionsskandal transparent aufzuarbeiten, haben seiner Popularität geschadet. Die meisten Umfragen sehen Verluste für seine Partei AKP voraus, wenn auch niemand daran zweifelt, dass die AKP am Sonntag stärkste Kraft im Land bleiben wird. Die spannende Frage lautet, ob sie im landesweiten Durchschnitt unter 40 Prozent rutscht, wie dies einige Umfragen voraussagen. Wichtig ist auch, ob die AKP die Herrschaft in den Metropolen Istanbul und Ankara behält. Befragungen lassen vermuten, dass die Erdogan-Partei zumindest in Ankara abgewählt werden wird.