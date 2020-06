Hochwasser-Schaden bei drei Milliarden Euro

Der durch die in den vergangenen Wochen katastrophalen Überschwemmungen in Serbien und Bosnien verursachte Sachschaden dürfte bei drei Milliarden Euro liegen. Grobe Schadenbewertungen würden nach Meinung der EBRD ( Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) zeigen, dass der Schaden in Serbien zwischen 1,5 und zwei Milliarden Euro betragen, in Bosnien bei 1,3 Milliarden Euro liegen dürfte. Zum Vergleich: Die Hochwasserschäden im Katastrophenjahr 2013 in Österreich wurden mit 2,2 Milliarden Euro (0,7 Prozent des BIP) beziffert.