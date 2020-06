Hat Starkoch Johann Lafer Steuern hinterzogen?

Der Fernsehkoch Johann Lafer wird laut einem Bericht der Zeitung Bild am Sonntag verdächtigt, zu geringe Sozialversicherungsbeiträge abgeführt zu haben. Aus den Unterlagen, die der Zeitung vorliegen, ergibt sich angeblich auch der Verdacht der Steuerhinterziehung. Seine ehemalige Haushälterin Lydia Dienz habe ihn vor dem Arbeitsgericht Bad Kreuznach (Rheinland-Pfaltz) geklagt (Aktenzeichen: 11 Ca 369/14), wie mehrere deutsche Medien berichten.

Demnach soll der in Deutschland lebende österreichische Sterne-Koch in den Jahren 2011 bis 2014 für die Haushälterin zu geringe Sozialabgaben abgeführt haben, also etwa für die Pensions- und Arbeitslosenversicherung. Zudem soll er die Kosten für die private Haushaltshilfe über zwei seiner Firmen abgerechnet haben.

Der Gütetermin vor dem Arbeitsgericht scheiterte laut Bild am Sonntag zufolge am vergangenen Montag. Lafer habe anschließend eine Summe von 8098,84 Euro an seine ehemalige Haushälterin überwiesen, hieß es. Das Gericht setzte die Hauptverhandlung für den 21. August an.