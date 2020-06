Gysi von Israel-Gegner bis auf Toilette verfolgt

Die Aktion hat in der Linken-Fraktion für große Empörung gesorgt, am Dienstagabend diskutierten die Abgeordneten darüber bis in den frühen Abend auf einer Sitzung.

Der Journalist war von den Linken Abgeordneten Inge Höger und Annette Groth zu einer Diskussionsveranstaltung nach Berlin eingeladen worden. Der Parlamentarier Michael Leutert forderte die Beiden in der Bild-Zeitung zur Niederlegung ihres Mandats auf. Fraktionsvize Sahra Wagenknecht wies die Forderung zurück: "Die Hetzjagd hier haben ja nicht die Abgeordneten gemacht", sagte sie am Mittwoch in Berlin.