Großes Lob für Papst Franziskus

Papst

86,8 Prozent der Befragten glauben, dass er die Rolle derkatholischen Kirche als moralische Instanz in der Welt wieder stärken kann. Lediglich 22,2 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, dass der Hype um den neuen„völlig überzogen“ sei und es in Wirklichkeit in der Kirche keinen neuen Wind gebe. Besonders punktetJorge Mario Bergoglio mit seiner demonstrativen Bescheidenheit „in der Tradition des HeiligenFranz von Assisi. 93,7 Prozent der Befragten gefällt das, 84,6 Prozent finden ihn sympathisch. Bei den Papstgegnern sehen 15 Prozent seine demonstrative Bescheidenheit als peinlich und unglaubwürdig an.

Franziskus kommt gut an als Fürsprecher der Armen. Auch sein unkonventioneller Kommunikationsstil gefällt.