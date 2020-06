Zweijährige sollen bald Schulbank drücken

In Großbritannien gibt es einen massiven Mangel an Kindertageseinrichtungen. In manchen Regionen fehlen Zehntausende Plätze. Zurzeit bieten nur wenige Schulen die Betreuung von Kindern unter drei Jahren an. Die meisten sind von neun bis 15 Uhr geöffnet. Das Erziehungsministerium will nun viel Geld in die Hand nehmen, um die Situation zu ändern.

Neil Leitch von der Vereinigung der Vorschulen sieht den Vorstoß des Erziehungsministeriums kritisch. Es handle sich eigentlich um eine „verfrühte Einschulung“, die für Zweijährige nicht angemessen sei, so Leitch.