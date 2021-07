Video zeigt Queen als Kind beim Hitlergruß

Nur 17 Sekunden lang ist das Filmchen, das die kleine Prinzessin Elizabeth mit Onkel und Mutter fröhlich im Garten zeigt - wie sie die Hand zum Hitlergruß Richtung Kamera strecken. Der Palast ist über die Veröffentlichung verärgert, andere begrüßen den Coup der Sun.

Ein Video aus den 1930er-Jahren, das die Queen mit ihrer Mutter und ihrem Onkel beim Hitlergruß zeigen soll, hat in Großbritannien gemischte Reaktionen ausgelöst. Die spätere Königin Elizabeth II., heute 89, ist in dem 17 Sekunden langen Schwarz-Weiß-Film mit ihrer Schwester Margaret, ihrer Mutter und ihrem Onkel, dem späteren König Edward VIII., zu sehen. Es sei "enttäuschend", dass der private Film "beschafft und auf diese Weise ausgeschlachtet wurde", sagte ein Sprecher des Palastes. Veröffentlicht hatte das Video die Boulevardzeitung Sun in der Nacht auf Samstag.