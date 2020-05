Grenzkontrollen: Renzi fordert von EU Aktionen

Wo der Staat versagt, springen Caritas, Flüchtlingsorganisationen und private Helfer ein. Auf dem Mailänder Bahnhof, wo in der vergangenen Woche gleich Hunderte Flüchtlinge aus Syrien strandeten, kümmert sich die Bürgerinitiative „SOS – Emergenza Rifugiati“ um die erschöpften Neuankömmlinge. Der Verein „Volontarius“ versorgt in Bozen und am Brenner Flüchtlinge mit Nahrung, Decken und Medikamenten. Und vor dem römischen Bahnhof Tiburtina wurden Zelte für 150 Personen aufgestellt. Der Fernbusbahnhof ist ein wichtiger Anlaufpunkt auf der Weiterreise in Richtung Norden.