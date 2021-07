Giftige Kugelfisch-Art erobert das Mittelmeer

Sein wissenschaftlicher Name lautet Lagocephalus sceleratus - oder Hasenkopf-Kugelfisch. Der Fisch hat über den Suez-Kanal vom Roten Meer kommend das Mittelmeer erobert. Und nachdem der Fisch in den letzten Jahren bereits im Osten des Mittelmeers gesichtet wurde, taucht er jetzt auch immer häufiger in den westlichen Gebieten vor Italien und Spanien auf.

"Der fühlt sich da ja sehr wohl. Und er ist eine Gefahr", sagt der Toxikologe Dietrich Mebs, der früher am Universitätsklinikum Frankfurt lehrte. Er ist Fachmann für Fischgifte und hat das Buch "Gifte im Riff" geschrieben. Andere Experten bezeichnen den Hasenkopf-Kugelfisch als einen der schlimmsten fremdartigen Fische im Mittelmeer.

Toxikologe Mebs fürchtet, dass der Fisch in der Bevölkerung nicht bekannt genug ist. Ans Mittelmeer reisen jedes Jahr unzählige Touristen. Und das Gift des Kugelfisches - das Tetrodotoxin - gehört zu den tödlichsten Nervengiften, die derzeit bekannt sind. Alle Kugelfische tragen es in sich, es komme aber auch in Landtieren vor, sagt Mebs. Wer den Hasenkopf-Kugelfisch isst, vergiftet sich. Berichte von Vergiftungen gab es zunächst in der Türkei, wo der Kugelfisch 2003 vor Akyaka zum ersten Mal im Mittelmeer entdeckt worden war. Auf einem Markt hatten unbedarfte Fischer den Fisch verkauft. Auch in Israel gab es einen dokumentierten Fall: Ein Hobbyfischer konnte gerade noch gerettet werden. Die Lähmung befalle das äußere Nervensystem, gehe also nicht vom Gehirn aus, erklärt Mebs. "Das heißt: Ich kriege das bei vollem Bewusstsein mit." Zuerst verschwindet das Gefühl unter anderem in den Fingerspitzen. Dann greift die Lähmung um sich. Sobald sie die Atemmuskulatur erreicht, besteht akute Lebensgefahr. Einzige Rettung: künstliche Beatmung.