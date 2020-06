Geschäft mit Cannabis boomt

Kiffer-Kekse, Schokolade mit Cannabis, aromasichere Plastikbeutel, Plantagen-Führungen mit anschließender Verkostung: Im US-Bundesstaat Colorado boomt das Geschäft mit Marihuana. Seit der Legalisierung von Cannabis Anfang des Jahres stehen die Kunden vor den Shops in Denver Schlange. Aus allen Bundesstaaten reisen Konsumenten an; das Interesse ist so groß, dass sich bereits Firmen auf die Betreuung von Gras-Touristen spezialisiert haben. Einige Unternehmen bieten Führungen durch die Marihuana-Plantagen und Shops an, Verkostung inklusive.

Die enorme Nachfrage gibt der Cannabis-Lobby Aufwind. Etwa tausend neue Arbeitsplätze würden in Colorado dank der Legalisierung entstehen, sagt Betty Aldworth von der Nationalen Cannabis Industrie Vereinigung. Für 2014 werde mit einem Umsatz von 400 bis 600 Millionen Dollar (294 bis 440 Millionen Euro) gerechnet, sagte Aldworth.