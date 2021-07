Gerüchte um Rücktritt der Queen nach Weihnachten

Vielleicht sollte man diesmal ausnahmsweise nicht die Weihnachtsansprache der Queen verschlafen. Denn Gerüchte über angebliche Rücktrittsabsichten von Queen Elizabeth II. haben britische Wettanbieter in Aufregung versetzt. Der Buchmacher Corrall's nahm nach eigenen Angaben vom Donnerstag Gebote darauf, dass die Queen in ihrer Weihnachtsansprache am 25. Dezember ihre Abdankung bekannt gibt, nicht mehr an. Zuvor habe es ein "ungewöhnlich hohes Wettaufkommen" gegeben.