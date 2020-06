Gericht stärkt Mieter im Kampf gegen Rauswurf

Die WHO warnt indes vor Tabakkonsum: Um Millionen von Menschenleben zu retten, fordert die Weltgesundheitsorganisation ein weltweites Verbot für Tabakwerbung. Ebenso wichtig seien Warnungen auf Zigarettenschachteln und die Verteuerung von Tabakprodukten durch hohe Steuern, hieß es. Solche Maßnahmen seien bereits in 124 Ländern durchgesetzt worden. Fast 70 Staaten – vor allem in Afrika und Südamerika – würden jedoch bisher nur wenig oder nichts gegen den Tabakkonsum unternehmen.