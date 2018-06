Fünf Tote in Annapolis: "Heute sind wir sprachlos"

Einen Tag nach dem Angriff auf eine US-Lokalzeitung in Annapolis haben trauernde Journalisten ihrer fünf getöteten Kollegen in der neuen Ausgabe ihres Blattes gedacht. "Wir sind untröstlich, am Boden zerstört. Unsere Kollegen und Freunde sind weg", schrieb der Herausgeber der Capital Gazette, Rick Hutzell, auf der Titelseite, die das Blatt am Freitag vorab über Twitter veröffentlichte.

"Heute sind wir sprachlos", heißt es in dem ebenfalls über Twitter verbreiteten Leitartikel. "Diese Seite wird heute absichtlich leer gelassen, um der Opfer zu gedenken." Es folgen die Namen der Getöteten.