Frenetischer Jubel für den Papst

Wie schon am Freitag vor einer Mariä-Himmelfahrtmesse in Taejon wurde der Papst am dritten Tag seines Besuchs in Südkorea auch diesmal mit großem Jubel begrüßt. In einem offenen "Papamobil" fuhr er durch ein Spalier jubelnder Menschen bis zu einem für die Messfeier aufgebauten Altar am nördlichen Ende des Kwanghwamun-Platzes. Rund 800.000 Menschen seien gekommen, um die Zeremonie mitzuerleben, hieß es aus Vatikankreisen.

Im Anschluss an die Messe ließ sich der Papst beim Besuch einer katholischen Wohlfahrtseinrichtung außerhalb von Seoul viel Zeit mit behinderten Kindern und alten Menschen, die er segnete. Auch betete er in der Nähe der Einrichtung in Umsong an einem Friedhof für "Opfer der Abtreibung".