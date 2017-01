Frau in Israel soll ihre vier Töchter und sich selbst getötet haben

Nach einem Brand mit fünf Toten in Jerusalem deutet vieles darauf hin, dass die Mutter ihre vier Töchter und sich selbst getötet hat.

Bei einer Obduktion der älteren Kinder seien Würgemale am Hals gefunden worden, berichtete die Times of Israel am Dienstag. Die Mutter soll zudem ein Zimmer der Mädchen in Brand gesetzt haben. Die Kinder waren im Alter zwischen elf Jahren und wenigen Monaten.

Die Nachrichtenseite Ynet zitierte den Anwalt der Familie mit den Worten, die Frau sei nach der letzten Geburt wegen Depressionen behandelt worden sei. Das Paar war laut Times of Israel vor mehr als einem Jahrzehnt aus Frankreich eingewandert.