Päpste machen gemeinsam Urlaub

Sie können Erfahrungen austauschen, die sonst niemand auf der Welt hat: wie es ist, ein Papst zu sein. Das bedeutet viel Gesprächsstoff - offenbar genug für einen ganzen Urlaub. Benedikt XVI. und Franziskus verbringen daher laut Berichten Vatikan-naher Medien einen gemeinsamen Sommerurlaub in Castel Gandolfo. Wie es am Montag in einer Aussendung der Nachrichtenagentur Kathpress weiter hieß, wolle sich der emeritierte Papst auf Einladung seines Nachfolgers Anfang Juli in die päpstliche Sommerresidenz begeben. Das wäre ein Novum in der Kirchengeschichte.

Den Informationen zufolge wird Benedikt XVI. einige Wochen in der Residenz in den Albaner Bergen bei Rom verbringen. Franziskus werde voraussichtlich die ersten Juli-Tage ebenfalls dort verbringen, bevor er am 5. Juli zu seiner Südamerika-Reise aufbricht. Am 3. Juli nimmt der 88-jährige Benedikt XVI. laut den Berichten in einer öffentlichen Zeremonie die Ehrendoktorwürde der Krakauer Universität und der Musikakademie der polnischen Stadt entgegen. Der Vatikan hat die Berichte bisher nicht offiziell bestätigt.

Es wäre das erste Mal, dass sich Benedikt XVI. nach seinem Rückzug in ein umgebautes Kloster in den vatikanischen Gärten im Mai 2013 wieder für längere Zeit nach Castel Gandolfo begibt. Zuletzt hatte er dort nach seinem Rücktritt am 28. Februar 2013 bis zur Fertigstellung seines neuen vatikanischen Domizils gelebt. Auch für Franziskus wäre es der erste längere Aufenthalt dort. Nach seinem Amtsantritt brach er mit der Tradition seiner Vorgänger, mehrere Sommerwochen im höher gelegenen und daher kühleren Castel Gandolfo zu verbringen.