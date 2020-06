Fort Hood: Veteran litt an Depressionen

Ford





"Wenn wir auf unseren Militärstützpunkten solche Probleme haben, läuft da etwas schief", sagte US-Verteidigungsminister Chuck Hagel in einem ersten Kommentar zum neuen Ford-Hood-Massaker.

Viele US-Soldaten, die in den Kriegen in Irak und Afghanistan gedient haben, haben oft auch schwere psychologische Probleme mit nach Hause gebracht. Veteranen leiden nicht nur an den Folgen des Krieges, sondern haben es auch schwer, ihren Platz zu Hause zu finden und ein erfülltes Leben zu führen. Die Arbeitslosenrate unter ihnen war im vergangenen Jahr um zwei Prozentpunkte höher als bei den anderen Gruppen in den USA. Trotz ständiger Versprechen von US-Firmen mehr Veteranen anzustellen, haben etwa 210.000 von ihnen immer noch keinen Job.