Dagegen sind selbst die zuverlässigsten Sicherheitschecks machtlos: Der Co-Pilot einer äthiopischen Passagiermaschine hat das Flugzeug auf dem Weg nach Rom entführt und zur Landung in Genf gezwungen. Der 31-Jährige erklärte, er wolle Asyl in der Schweiz beantragen. Die 202 Passagiere und Crewmitglieder kamen mit dem Schrecken davon.

Die Boeing 767 war in Addis Abeba gestartet. Nach der Landung in Genf ließ sich der Luftpirat an einem Seil aus einem Fenster im Cockpit herab. Der Äthiopier rannte auf die Polizei zu und erklärte, er sei der Co-Pilot und Entführer der Maschine. Er fühle sich in seiner Heimat "bedroht" und wolle Asyl beantragen, sagte der 31-Jährige.