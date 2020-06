Flüchtlingsdrama: Bis zu 300 Tote befürchtet

Eine neuerliche Flüchtlingstragödie von enormem Ausmaß hat sich vor der süditalienischen Insel Lampedusa ereignet. Die Küstenwache hat ein viertes Boot mit 105 Menschen an Bord aufgegriffen, das am Sonntag gemeinsam mit den vermissten Booten trotz stürmischer See unterwegs war. Auf dem geretteten Boot waren 29 Menschen erfroren. Ihre Särge wurden in den sizilianischen Hafen von Porto Empedocle gebracht. Das jüngste Opfer ist ein Zwölfjähriger.

"Wir sind ins Wasser gefallen und haben uns an einem Seil festhalten können, während die meisten neben uns im Meer verschwunden sind", berichtet ein Überlebender.