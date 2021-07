Gabčíkovo stimmt am Sonntag über Traiskirchen-Flüchtlinge ab

Die Gemeinde will keine Asylwerber, betonte Fenes: "500 Migranten in einem 5.000-Einwohner-Dorf sind einfach zu viel." Befürchtungen der Bewohner verstehe er. Als in der Flüchtlingsunterkunft, die vor sechs Jahren geschlossen wurde, noch Hunderte Flüchtlinge untergebracht waren, habe es bereits erste Probleme mit den Migranten gegeben. Inzwischen sei die Situation weltweit noch "weitaus kritischer" geworden, so der Bürgermeister: "Die Bewohner hier haben Angst. Wir sehen ja in Medien, was im Ausland geschieht, auch in Ungarn."

Mit dem am 21. Juli unterschriebenen Asylkooperations-Abkommen hat sich die Slowakei verpflichtet, 500 Asylbewerber aus Österreich unterzubringen, bis österreichische Behörden deren Asylverfahren abschließen. Die ersten 250 Flüchtlinge aus Traiskirchen sollten im August in der Unterkunft in Gabcikovo eintreffen, der genaue Termin ist laut slowakischem Innenministerium noch unbekannt.

Gabčíkovo: Gemeinde in der Südslowakei