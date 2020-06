Fix: Berlusconi und Lario geschieden

Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi und seine zweite Ehefrau Veronica Lario, 57, sind geschieden. Dies wurde nun von einem Gericht in Monza beschlossen. Das Paar lebte seit fünf Jahren getrennt. Damit ist der Weg für den 77-jährigen Berlusconi frei, seine 28-jährige Lebensgefährtin Francesca Pascale zu heiraten.

Mit dem Urteil ist jedoch nicht der Streit um den Unterhalt Larios zu Ende. Lario war 20 Jahre lang mit Berlusconi verheiratet, zusammen haben die beiden drei erwachsene Kinder. Im Juli hatte sich Berlusconi an das Gericht in Monza gewandt, um sich von Lario scheiden zu lassen. Das Verfahren lief parallel zum Scheidungsantrag, den die Ex-Schauspielerin 2009 in Mailand eingereicht hatte. Ein Mailänder Gericht hatte Berlusconi zur Zahlung eines Unterhalts in Höhe von drei Millionen Euro verurteilt – pro Monat. Sein Antrag auf eine Aussetzung der Unterhaltszahlung wurde von einem Berufungsgericht in Mailand abgelehnt. Daraufhin hatte Berlusconi beschlossen, ein weiteres Scheidungsverfahren in die Wege zu leiten. Er hatte vergebens versucht, sich mit seiner Ex-Frau über einen geringeren Unterhalt zu einigen.

Seit Oktober lebt Berlusconi offiziell mit Francesca Pascale zusammen. Die Neapolitanerin macht kein Hehl daraus, dass sie Berlusconi so bald wie möglich heiraten will.