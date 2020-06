10-Jährige schenkt Notenbank Geld

Das Land braucht das Geld mehr als ich", war Laila Indira Alva überzeugt, als sie einen 20-Dollar-Schein an den Chef der indischen Zentralbank schickte. Das 10-jährige Mädchen, das in einem reichen Vorort von Neu- Delhi lebt, hatte das Geld bei einem Urlaub geschenkt bekommen und noch nicht in Rupien umgetauscht, als es im vorigen Herbst mitbekam, wie schlecht es um die indische Landeswährung stand. Lailas Eltern lesen mehrere Zeitungen, sprechen mit ihren Kindern über die Nachrichten.

Die rapide Abwertung der Rupie gegenüber dem Dollar machte Laila Sorgen: "Ich hatte Angst, dass alle Menschen arm werden würden", erzählte sie nun der BBC. Also habe sie Notenbankchef Rajan gebeten, sich Gedanken über eine Stärkung der Wirtschaft zu machen, und die 20 Dollar beigelegt.

Zehn Tage später flatterte ein Brief ins Haus, in dem Rajan das Geld zurückschickte, sich bedankte und Laila zu sich einlud. Bei der nächsten Dienstreise ihres Vaters nach Mumbai besuchte sie Rajan. Auf ihre Frage, warum es noch nie eine Notenbankchefin gegeben habe, sagte er: "Vielleicht wirst du ja eine." Laila will es sich überlegen.