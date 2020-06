USA enttarnten irrtümlich eigenen Spion

Mit dem streng geheimen Auftrag des CIA-Chefs in Afghanistan ist es ab sofort vorbei: Durch einen fatalen Irrtum wurde der Name des amerikanischen Topspions am Hindukusch freigegeben – und das ausgerechnet von der eigenen Regierung.

Als US-Präsident Barack Obama am Wochenende zu einem Überraschungsbesuch bei den US-Truppen in Afghanistan auftauchte, erhielten zahlreiche Journalisten eine Liste mit Namen, wen Obama treffen wollte. Neben dem US-Botschafter in Afghanistan und dem amerikanischen Truppenkommandanten war auch ein "Chief of Station" namentlich auf der Liste aufgeführt – die CIA-interne Bezeichnung für den höchstrangigen Spion in einem Land.

Die Teilnehmerliste ging zunächst per eMail an US- Reporter. Die leiteten sie umgehend auch an ausländische Medienvertreter weiter. Dem Weißen Haus fiel die Panne erst auf, als schon 6000 Empfänger den Namen des Top-Spions gelesen hatten.