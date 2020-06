Todesfall überschattet Weltrekordsprung

222 Fallschirmspringer aus 28 Nationen sprangen aus rund 5500 aus mehreren Flugzeugen ab und bildeten in nur 70 Sekunden ihre atemberaubenden Formationen, dann mussten sie die Fallschirme öffnen. Doch der Schirm der 46-jährigen Berlinerin Diana Paris ging nicht richtig auf. Sie stürzte in den Tod. Am Freitag wurde der Sprung in Eloy in Arizona, dem größten Sprungplatz der Welt, wiederholt. Im Gedenken "an unsere Freundin Diana", sagte World-Team-Sprecher Gulcin Gilbert. "Du kannst sterben, wenn du über die Straße gehst", sagte Springerkollegin Debbie Franzese aus New York. "Es ist traurig, aber es passiert. Du weißt, es kann immer passieren." Die Berlinerin hatte keine Zeit mehr, den Reserveschirm zu öffnen. Ihr Ehemann wollte am Freitag ebenfalls wieder den Rekordsprung wagen. "Unsere Freundin kann und wird nicht ersetzt." Und dann schwebten 221 Springer vom Himmel.