Fährunglück: "Habe die Toten vor mir"

Was die Leute in der Lage sind, einander anzutun ..." Erwin Schrümpf sah Menschen, die sich um Rettungswesten prügelten, Menschen, die wegen eines Platzes näher am Helikopter Raufereien begannen. Und Menschen, die in die meterhohen Wellen sprangen: Der 50-jährige Salzburger war Montagnacht unter den letzten Passagieren, die vom brennenden Fährschiff "Norman Atlantic" geborgen wurden.

Am Silvestertag schaffte es der Initiator einer privaten Griechenlandhilfe, nach Hause zu kommen, ebenso die beiden Vorarlberger Cengiz und Nuriye Hazir. Zwei Tiroler kamen am bereits am Vortag erschöpft daheim an.

Schrümpf war auf der Heimfahrt nach einem Hilfsprojekt, als er Sonntagfrüh eine Frau von Feuer an Bord der Fähre sprechen hörte. Als er auf das Oberdeck ging, sah er einen Bus in Flammen stehen. Als sich das Feuer weiter ausbreitete, sei Panik ausgebrochen und mehr als 400 Passagiere waren sich großteils selbst überlassen.