Erstmals wieder Sommerlager auf Utöya

Noch im Vorfeld des Treffens wurde anlässlich des vierten Jahrestags der Attentate am 22. Juli eine Gedenkstätte auf Utöya eingeweiht. Am selben Tag hatte die norwegische Regierung in Oslo eine Ausstellung zu den Ereignissen von 2011 eröffnet. Besonders dieses Erinnerungszentrum führte schon im Vorfeld zu kontroversen Debatten. So befürchteten Kritiker, das Zentrum könnte sich zu einer Pilgerstätte für Breivik-Anhänger entwickeln, da dort unter anderem Gegenstände des Attentäters ausgestellt werden.

Am 22. Juli 2011 hatte der Rechtsextremist Anders Behring Breivik zuerst einen Bombenanschlag auf das Regierungszentrum in Oslo verübt und anschließend als Polizist verkleidet auf der Insel Utöya 69 Menschen erschossen. Das Attentat fand während eines Jungpolitikertreffens der norwegischen Sozialistischen Jugend auf Utöya statt. Die Opfer waren vornehmlich Jugendliche, insgesamt kamen bei den Anschlägen 77 Menschen ums Leben.

Anders Behring Breivik wurde im August 2012 zur norwegischen Höchststrafe verurteilt. Diese beläuft sich auf 21 Jahre Haft mit anschließendem Sicherheitsgewahrsam.