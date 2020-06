"Mafia Capitale" sorgt für Empörung

Seit den jüngsten Verhaftungen ist offiziell, worüber seit längerem spekuliert wurde: Die Mafia dürfte – wie abgehörte Telefonate beweisen – in der römischen Stadtverwaltung jahrelang die Fäden gezogen haben. Politiker, Unternehmer und Kriminelle dürften dabei Hunderte Millionen Euro an überteuerten städtischen Aufträgen, bei öffentlichen Ausschreibungen und im Bereich der Müllabfuhr verdient haben. Zuletzt versuchten Mafiosi mit der Unterbringung von Flüchtlingen Geschäfte zu machen. Sie sollen öffentliche Gelder, die für Flüchtlingsheime und legale Roma-Siedlungen gedacht waren, veruntreut haben.

Die Ermittlungen ziehen täglich weitere Kreise. Viele Parteien sollen in den Skandal verstrickt sein, darunter auch die Demokratische Partei von Premier Renzi. Der Regierungschef zeigte sich schockiert und entließ umgehend örtliche Parteispitzen.

Wer bei Mafia nur an Sizilien, Kalabrien oder Kampanien denkt, irrt. Die mafiöse Struktur wurde in Rom lokal aufgebaut. Sie ist mit dem rechtsextremen Milieu der 1980er Jahre verstrickt und hat enge Verbindungen zum rechten politischen Lager des früheren Bürgermeisters Alemanno. Was sich derzeit in Rom abspielt, sorgt selbst bei politikverdrossenen Römern für Empörung. "Sie sollten sich schämen. Als Bürgerin fühle ich mich allerdings schon lange betrogen", kommentiert eine Bewohnerin. "Ich frage mich, ob es überhaupt noch Sinn macht, wählen zu gehen."

Roms Bürgermeister, Ignazio Marino, der nicht von den Ermittlungen betroffen ist, muss jetzt endlich "eine Revolution" starten, fordern seine Anhänger. Er will alle verdächtigen öffentlichen Aufträge von der Anti-Korruptionsbehörde überprüfen lassen. Die nächste Hürde wartet auf Marino bei der Bewältigung der Notstandslage in der Müllentsorgung.