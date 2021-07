Eine Art Liebesbrief von Queen Elizabeth versteigert

"Das erste Mal, an das ich mich erinnere, Philip getroffen zu haben, war am Royal Naval College in Dartmouth im Juli 1939, kurz vor dem Krieg", heißt es darin laut PA. "Ich war 13 Jahre alt, er 18 und Kadett kurz vor der Abreise." Während des Krieges habe sie Philip nur sehr selten gesehen. Elizabeth, die vor wenigen Tagen 90 Jahre alt wurde, habe den Brief kurz vor ihrer Hochzeit an die Autorin Betty Shew geschrieben, die ein Buch über das Paar plante.