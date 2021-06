Die erste indianische Heilige

Kateri Tekakwitha, die 1656 im heutigen US-Bundesstaat New York als Tochter eines Irokesen vom Stamm der Mohawk geboren wurde, überlebte – fast völlig blind – eine Pockenepidemie, die ihre Familie dahinraffte. Sie begeisterte sich schon früh für die von Missionaren vermittelten Ideen des Katholizismus. Gegen den Willen ihres Volkes konvertierte sie mit 20 Jahren. Sie zog in eine Gemeinde im heutigen Kanada und betete tagelang für die Armen und Hilfsbedürftigen. Zahlreiche Kranke soll sie geheilt und Taube wieder hörend gemacht haben, was der Vatikan zum Teil als Wunder anerkannt hat. Tekakwitha starb mit 24 Jahren. Im Tod sollen ihre Pockennarben auf unerklärliche Weise verschwunden sein.

Kateri Tekakwitha sei auch als Christin den Traditionen ihres Volkes treu geblieben, sagte der Papst im Rahmen der Zeremonie: "Wir vertrauen ihr die Erneuerung des Glaubens in ganz Nordamerika an. Gott segne die indigenen Völker."

Viele Nachfahren der nordamerikanischen Ureinwohner verehren Tekakwitha als "Lilie der Mohawk", viele Menschen pilgern zu den Andachtsstätten. Doch zahlreiche Indianer, die nicht katholisch sind, sehen die Verehrung und Heiligsprechung Tekakwithas kritisch: Das Christentum sei den Indianern vom "Weißen Mann" aufgedrängt worden, und es sei an der Zeit, wieder zu den eigenen kulturellen und spirituellen Wurzeln zurückzufinden – so äußerten sich Ureinwohner in US-Medien.