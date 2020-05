Flora und Fauna stärker bedroht als gedacht

Für ihre Studie haben die Ökologen Besiedelungsdichte, Bruttosozialprodukt und Landnutzungsintensität aus den Jahren 1900, 1950 und 2000 in Zusammenhang mit den aktuellen Roten Listen aus 22 europäischen Ländern analysiert und einen klaren Trend gefunden: „In den aktuellen Roten Listen spiegeln sich die Folgen bereits jahrzehntealter sozio-ökonomischer Verhältnisse“, sagt Stefan Dullinger. Der Professor für Vegetation Science der Uni Wien denkt, dass die Langzeitfolgen wirtschaftlicher Entwicklungen auf die Biodiversität bisher unterschätzt wurden. „Zwischen der wirtschaftlichen Situation europäischer Länder und dem Zustand der nationalen Flora und Fauna besteht ein Zusammenhang. In dichter besiedelten und wirtschaftskräftigen Ländern ist der Druck auf die Lebensräume von Tieren und Pflanzen stärker und damit der Anteil gefährdeter Arten höher. Daran haben Investitionen in Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen bisher leider auch wenig geändert.“

Der Zusammenhang zwischen Bevölkerungsdichte und Wirtschaftskraft eines Landes und der Bedrohung seiner Flora und Fauna wurde in anderen Studien bereits betont. In ihrer aktuellen Arbeit zeigen die Forscher jedoch, dass nationale Rote Listen vor allem historische sozio-ökonomische Verhältnisse widerspiegeln. „Die Roten Listen werden in Zukunft länger werden und viele der aktuell bedrohten Arten könnten tatsächlich aussterben, wenn nicht rechtzeitig und ausreichend in Gegenmaßnahmen investiert wird“, warnt Ökologe Dullinger.