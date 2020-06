Der Papst spendete wieder Trost am Telefon

Der argentinische Papst greift gerne zum Telefonhörer. So hält er Kontakt zu einfachen Gläubigen, zu seinen Familienmitgliedern, aber auch zu Journalisten. Wie jetzt bekannt wurde, telefonierte er auch mit der Mutter eines im Juni von einem Mitarbeiter erschossenen italienischen Tankstellenpächters aus Pesaro. Der 51-jährige Bruder des Opfers, der im Rollstuhl sitzt, hatte auf Facebook seiner Wut über das Verbrechen Ausdruck verliehen und gepostet: „Herr, diesmal kann ich Dir das nicht verzeihen.“ Nachdem er einen Brief von ihm erhalten hatte, rief Franziskus Michele Tomassoni an. Der sagte jetzt: „Der Papst hat mir versprochen, dass er auch meine Mutter Rosalba persönlich anrufen würde. Ich dachte nicht, dass er in so kurzer Zeit sein Versprechen halten würde. Er hat sich zehn Minuten lang mit meiner Mutter unterhalten. Sie haben festgestellt, dass sie beide 77 Jahre alt sind.“