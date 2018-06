Defekte Seilbahn in der Schweiz: Touristen mit Helikoptern geborgen

Rund 400 Touristen sind nach einem Defekt der Schilthornbahn in der Schweiz mit Helikoptern von der Bergstation Birg ausgeflogen worden. Die Seilbahn in dem bei Touristen besonders beliebten Lauterbrunnental war nach Angaben des Betreibers beim Eintreffen in der 2.677 Meter hohen Station stehengeblieben.

"Die Passagiere in der betroffenen Kabine konnten diese selbstständig verlassen, da die Kabine gerade in der Station eingefahren war", sagte ein Sprecher. Auch die anderen Ausflügler auf dem Schilthorngipfel Piz Gloria wurden mit Hubschraubern zur Mittelstation Mürren geflogen.

Restaurant erlangte durch 007-Film Berühmtheit

1968 war das damals futuristische Drehrestaurant auf dem Schilthorn Drehort für den Film " James Bond 007 - Im Geheimdienst ihrer Majestät".