Jahr des Schafes: "Zahm, aber antriebslos"

Vor dem Neujahrsfest, das am Donnerstag, gefeiert wird, wurden ungewöhnlich viele Geburten registriert. Manche werdende Eltern wollten nicht, dass ihr Kind im Jahr des Schafes auf die Welt kommt. Zwar gelten Schafe als zahm und zutraulich, aber auch als unkreativ und antriebslos. Und das scheint vielen Eltern nicht zu gefallen. Krankenhäuser überall im Land meldeten, dass angehende Eltern Ärzte zum Einleiten der Geburt drängten. Hongkongs umstrittener Regierungschef Leung Chun-ying hat die Bürger in der Finanzmetropole aufgefordert, sich wie Schafe zu verhalten.

"Schafe werden als zahme und gefühlvolle Tiere wahrgenommen, die friedlich in Gruppen zusammenleben", sagte Leung am Mittwoch in einer Willkommensbotschaft zum chinesischen Jahr des Schafes. Davon sollten sich die Bürger, die monatelang für freie Wahlen demonstriert hatten, inspirieren lassen.