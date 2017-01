Zoos haben ein wirksames Mittel gegen schlechte Nachrichten im Web gefunden: Sie liefern sich auf Twitter einen Wettstreit um das süßeste Tier, statt Politikern bevölkern Pandas, Rehkitze, Mini-Schildkröten und Orang-Utans das Netz. Auch der Tiergarten Schönbrunn ist dabei und schickt seine Panda-Zwillinge ins Rennen.

Losgetreten wurde der "#CuteAnimalTweetOff", als der US-National Zoo in Washington vor einigen Tagen ein Seehundbaby-Foto twitterte.

We welcomed a gray seal pup Jan. 21. The pup appears to be nursing, moving & bonding well w/ mom. https://t.co/l0Bzu7g8ek #Squee pic.twitter.com/nEhuJe6vBk — National Zoo (@NationalZoo) 25. Januar 2017

Eine Twitter-Userin forderte daraufhin das Aquarium in ihrem Heimat-Bundesstaat Virginia auf, dem etwas entgegenzusetzen.

Das Virginia Aquarium ließ sich nicht lange bitten und konterte mit einer Otter-Fischadler-Kombo.

Daraufhin kam die Idee auf, daraus einen kleinen Wettbewerb zu machen:

Mittlerweile beteiligen sich Zoos aus allen Teilen der USA und dem Ausland an dem Wettstreit. Der Gewinner? Noch unbekannt.

Our panda twins Fu Feng and Fu Ban are joining the race #cuteanimaltweetoff ????by Daniel Zupanc pic.twitter.com/lEQy87ZyLY — TiergartenSchönbrunn (@zoovienna) 27. Januar 2017

Can't believe we almost missed the #CuteAnimalTweetOff! Thanks for letting us know @CabernetLvr! pic.twitter.com/9gTgyc5i9A — Seattle Aquarium (@SeattleAquarium) 25. Januar 2017

.@VAAquarium This is Redd, our endangered Bornean orangutan infant. And he is the cutest. Do you fold yet? #challengeaccepted pic.twitter.com/ED6WiZun1R — National Zoo (@NationalZoo) 25. Januar 2017

We might be late to #CuteAnimalTweetOff, but Alexander Camelton is not throwing away his shot. #Hamilton pic.twitter.com/K00fUqCBxQ — Lincoln Park Zoo (@lincolnparkzoo) 26. Januar 2017

For the reptile lovers: A tiny mossy leaf-tailed gecko. ???? #CuteAnimalTweetOff pic.twitter.com/ZX5DN1iNG8 — San Diego Zoo (@sandiegozoo) 25. Januar 2017

Why do land animals get to have all the fun in the #CuteAnimalTweetOff? Raven is here to bring the sea turtle power! pic.twitter.com/YG1xQVesyL — National Aquarium (@NatlAquarium) 25. Januar 2017

A lot of entries, but you can't beat Kalinika's cuteness! #CuteAnimalTweetOff pic.twitter.com/KSoIKZ0r4p — Binghamton Zoo (@BinghamtonZoo) 26. Januar 2017

Here at the #AustraliaZooWildlifeHospital we get to meet the cutest animals in the world & also save their lives! #cuteanimaltweetoff ???????????? pic.twitter.com/I6QB0wid8C — Wildlife Warriors (@wildwarriors) 26. Januar 2017

Selbst Videos finden sich mittlerweile unter dem Hashtag #CuteAnimalTweetOff: