Brno: Mutmaßlicher Vierfachmörder gefasst

Vier Menschen wurden im tschechischen Brno ( Brünn) in der Nacht auf Donnerstag ermordet. Die tschechische Polizei fahndete fieberhaft nach einem 20-jährigen US-Amerikaner, der die Gewalttat begangen haben soll. Der mutmaßliche Täter ist inzwischen in Washington verhaftet worden. Das gab die tschechische Polizei am Freitag bekannt. Der Verdächtige war über Wien-Schwechat in die USA geflogen.

Zuvor hieß es noch, er sei Richtung Wien unterwegs. In einer SMS an einen Kameraden habe er angedeutet, auf dem Weg nach Wien zu sein, berichtete die tschechische Zeitung Lidove Noviny in ihrer Online-Ausgabe am Donnerstag. „Vielleicht“, hieß es darin, flüchte er nach Wien. Die Behörden sollen deshalb die Grenzkontrollen verstärkt haben, wurde berichtet.