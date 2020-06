Breivik: Hochsicherheitsgefängnis, kein Kontakt zur Außenwelt

Schlusspunkt im Prozess gegen den norwegischen Massenmörder Anders Behring Breivik: Ein Osloer Gericht hat den geständigen Attentäter zu mindestens 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Der 33-Jährige sei zurechnungsfähig, sagte Richterin Arntzen am Freitag. Das Urteil wurde einstimmig getroffen. Der Islamhasser hatte am 22. Juli 2011 bei einem Bombenanschlag in Oslo und einem Massaker auf der Insel Utöya 77 Menschen getötet.



Weil das Gericht zusätzlich zur Höchststrafe eine Sicherungsverwahrung verhängte, die alle fünf Jahre verlängert werden kann, bleibt unklar, ob Breivik jemals wieder das Gefängnis verlassen wird. Unklar ist auch, ob der Verurteilte oder die Staatsanwaltschaft in Berufung gehen.



Breivik hörte den Urteilsspruch mit einem zufriedenen Lächeln. Der 33-jährige Islamhasser hatte auf keinen Fall zum Geisteskranken erklärt werden wollen. Die Einweisung in die Psychiatrie sei für ihn schlimmer als der Tod, hatte er gesagt. Nach norwegischem Recht darf bei begründeten Zweifeln an der Zurechnungsfähigkeit keine Gefängnisstrafe verhängt werden.