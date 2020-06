Schwere Vorwürfe: Menschenversuche in DDR

In bisher unbekannten Akten des DDR-Gesundheitsministeriums, der Stasi und des DDR-Instituts für Arzneimittelwesen finden sich scheinbar Hinweise auf Hunderte Medikamentenstudien, die von Westdeutschen Pharmakonzerne in mehr als 50 DDR-Kliniken durchgeführt wurden. Das berichtet das Magazin Der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe. Bis zum Mauerfall 1989 wurden in DDR-Kliniken mehr als 50.000 Menschen als Testpatienten etwa für Chemotherapie-Mittel und Herzmedikamente - oft ohne es zu wissen. Testreihen hätten auch zu Todesfällen geführt und mussten abgebrochen werden.

Den Akten zufolge starben bei einem Test des Hoechst-Medikaments Trental in Ost-Berlin zwei Patienten. Bei einem abgebrochenen Versuch in der Lungenklinik Lostau bei Magdeburg seien zwei Patienten gestorben, die mit dem von Sandoz entwickelten Blutdrucksenker Spirapril behandelt wurden.

An der Universitätsklinik Charité in Ost-Berlin ließ Boehringer-Mannheim demnach die als Dopingmittel missbrauchte Substanz Erythropoetin ("Epo") an 30 "unreifen Frühgeborenen" erproben, wie der Spiegel aus den Akten zitiert. Bayer habe Nimodipin, ein Mittel zur Verbesserung der Hirndurchblutung, unter anderem an Alkoholikern im akuten Delirium testen lassen. Diese konnten aufgrund ihres Zustandes nicht um Einwilligung gefragt werden, heißt es weiter.