Brand in Caorle: Tausend Urlauber in Sicherheit gebracht

Durch einen Brand sind am Montag in der Früh 40 Bungalows eines Feriendorfes in Caorle beschädigt oder zerstört worden. Rund 1.000 Urlauber mussten vorübergehend ihre Unterkünfte verlassen. Verletzt wurde niemand, hieß es bei den Carabinieri auf Anfrage. Ausgelöst wurde das Feuer durch eine brennende Kerze. Die Flammen breiteten sich wegen des starken Windes aus.

Stefano Scrignoli, Direktor des betroffenen Feriendorfes Pra' delle Torri, schließt nicht aus, dass sich unter den evakuierten Urlaubern Österreicher befanden. "Wir haben zurzeit viele Österreicher zu Gast, wir wissen aber noch nicht wie viele betroffen waren. Wir sind dabei, für die Feriengäste, deren Bungalows zerstört wurden, andere Unterkünfte zu finden", sagte Scrignoli.