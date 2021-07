Blondine: "War nicht Kapitäns-Geliebte"

Die junge Frau aus Moldawien, die laut Medienberichten als wichtige Zeugin des Kreuzfahrtunglücks am 13. Jänner vor der Insel Giglio in Italien gilt, bestreitet, die Geliebte von Schiffskapitän Francesco Schettino zu sein. "Ich habe niemals vor den Staatsanwälten behauptet, dass ich in Schettino verliebt sei, wie italienische Medien berichtet haben. Es sind alles nur Lügen, die verbreitet wurden, um den Kapitän unter Druck zu setzen. Man will ihn auch in seiner Familie isolieren", wurde die 25-jährige Domnica Tschemortan vom italienischen Klatschmagazin Oggi zitiert.

"Man behauptet, dass mein Bikini in der Kabine des Kapitäns gefunden worden sei. Woher weiß man, dass dieser Bikini mir gehört? Steht darauf vielleicht mein Name geschrieben?", fragte die Moldawierin. Sie sei als normaler Passagier mit eigener Kabine und keineswegs als Schettinos Gast an Bord gewesen. "Ich habe noch den Schlüssel der Kabine mit meinem Namen drauf in der Tasche", versicherte die Frau.