Bischofssynode legt Zwischenbericht vor

Pünktlich zur Halbzeit der Bischofssynode wurde gestern, Montag, im Vatikan ein Zwischenbericht über die Debatte der 190 Bischöfe und Kardinäle zu Ehe und Familie präsentiert. Der ungarische Kardinal Peter Erdö, Generalberichterstatter bei der Synode, trug die eineinhalbstündige Zusammenfassung der Beratungen erstmals auf Italienisch – und nicht wie sonst üblich auf Lateinisch – vor. Das Hauptaugenmerk richtet sich dabei auf "mutige Entscheidungen bei der Seelsorge" für die Familie und ihren modernen Lebensformen. Der Bogen spannt sich von gemischt-religiösen Ehen, außerehelichen Partnerschaften, Geschiedenen, wiederverheirateten Geschiedenen bis zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften.

In einer für den Vatikan sehr offenen Sprache wird erstmals detailliert auf Homosexuelle eingegangen. Dabei ist von einem "wichtigen Beitrag, den Homosexuelle in der christlichen Gemeinschaft leisten können" ebenso die Rede, wie von einer "wertvollen Unterstützung für ihren Partner". Eine seelsorgerische Begleitung und Aufnahme in ein "gastfreundliches Haus", ohne jedoch die kirchliche Lehre infrage zu stellen, wird in Aussicht gestellt. "Es mag banal erscheinen, aber allein die Tatsache, dass bei der Synode erstmals gesagt wurde, dass Homosexuelle einen wichtigen Beitrag zur christlichen Gemeinschaft leisten können, ist ein historisches Event", kommentiert Fabio Trotta, Student aus Bologna.