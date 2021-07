Bill Cosby: Liegt jetzt alles auf dem Tisch?

Zuletzt hatte sich auch seine langjährige Wegbegleiterin Whoopi Goldberg von ihm abgewandt. "Alle Informationen weisen auf seine Schuld hin", räumte die Schauspielerin vergangene Woche in ihrer Talkshow ein. Sie war die letzte prominente Fürsprecherin Bill Cosbys, hatte sogar nach den jüngsten Enthüllungen - wonach Cosby bereits 2005 gestand, Frauen vor dem Sex betäubt zu haben - zu dem US-Comedy-Star gehalten. Sie glaube so lange an die Unschuld eines Menschen, bis das Gegenteil bewiesen sei, sagte die Schauspielerin nach den Enthüllungen der Nachrichtenagentur Associated Press. Diese hatte Zugang zu Gerichtsprotokollen bekommen und Anfang Juli publik gemacht (der KURIER berichtete). Der New York Times liegt nun das 1.000 Seiten starke Protokoll aus dem Jahr 2005 in vollem Umfang vor.

Cosby gab demnach zudem in einer eidesstattlichen Erklärung an, seine Seitensprünge und durch Zahlungen vor seiner Ehefrau geheim gehalten zu haben. Cosby hatte damals in einem Verfahren ausgesagt, in dem es um Vorwürfe der früheren Universitätsangestellten Andrea Constand ging. Sie hatte den heute 78-jährigen Fernsehstar beschuldigt, sie unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Cosby gab dem Bericht zufolge jedoch an, er sei Constands Mentor gewesen und habe sie daher zu sich nach Hause eingeladen, um mit ihr über ihre "persönliche Situation" und ihre Ausbildung zu sprechen.