Beim Wodka geht es um den polnischen Nationalstolz

Eine Museumsführerin erzählt über die Anfänge des Wodkatrunkes in Polen – Mönche hatten das Sagen bei der Produktion, der Trunk wurde offiziell medizinisch oder kosmetisch genutzt. Doch schon im 17. Jahrhundert wurde der Wodka vor allem des Rausches wegen konsumiert und in Nachbarländer exportiert. Im 19. Jahrhundert, Polen war damals zwischen Preußen, Österreich und Russland aufgeteilt, wurde die Produktion dann industrialisiert. Rund zweitausend Destillerien soll es vor Beginn des Zweiten Weltkrieges gegeben haben, heute existieren 50 Manufakturen, oft mit ausländischen Investoren.

Dennoch: „Es geht um unseren Nationalstolz“ so die Museumsführerin. Darum kommt in der Ausstellung, an die auch geräumige Bars angeschlossen sind, kein Kampf gegen den Alkoholismus vor. Wie ihn etwa die katholische Kirche in Polen gelegentlich führte und auch heute führt.