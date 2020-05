Behörden und Eltern streiten um die kleine Maria

Griechenland

Athen

Die Frau will Maria zurückhaben. Dies wollen auch die selbst ernannten Zieheltern in, ChristosSalis und Eletheria Dimopoulou. Die bulgarischen Behörden fordern indes die Rückgabe des Kindes an den bulgarischen Staat. Die griechische Justiz will in den kommenden Tagen entscheiden, ob Maria inbleibt. Während Zieheltern, leibliche Mutter, Anwälte und Behörden streiten, harrt die kleine Maria in der Obhut einer Kinderhilfsorganisation beiaus.

Mit Tränen in den Augen schrie die leibliche Mutter, die insgesamt zehn Kinder hat, im bulgarischen Fernsehen: „Ich will mein Kind zurückhaben.“ Sie habe aus finanzieller Not den Zieheltern das Kind überlassen. Doch auch die Zieh­eltern wollen Maria haben: Ja, sie hätten das Kind illegal aufgenommen. Sie hätten es aber lieb gewonnen und wollten es adoptieren.