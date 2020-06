Baby als Hauptpreis in Quiz-Show

Während des Fastenmonats Ramadan buhlen TV-Sender in Pakistan besonders stark um die Gunst der Zuschauer. So gab es im vergangenen Jahr etwa einen Exorzismus an einem Nacktmodel zu sehen. Kaum zu glauben, doch der konservativ-islamische Sender Geo-TV vermochte das heuer noch zu toppen. In der TV-Show Amaan Ramadan konnten kinderlose Eltern ein Neugeborenes gewinnen. Ein Quoten-Erfolg, der aber reichlich Kritik erntete.