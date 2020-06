Mega-Ressort am Great Barrier Reef

Der Hongkonger Geschäftsmann Tony Fung will in Yorkey’s Knob, nördlich von Cairns ein Mega-Ressort bauen. „Aquis“ soll, so der Masterplan, aus neun Luxushotels mit insgesamt 3750 Zimmern, 1180 Appartements und 130 Villen bestehen. Dazu kommen noch ein Spielkasino, eines der größten Aquarien der Welt, Shopping-Meilen, ein Sportstadion für 25.000 Zuschauer, ein Veranstaltungs- und Ausstellungszentrum, zwei Theater, ein Kulturerbe-Zentrum, eine 13 Hektar große Riff-Lagune und ein 18-Loch-Golfplatz. Das alles soll auch noch umweltschonend aber megamäßig gebaut werden.

Tony Fung will rund 2,8 Milliarden Euro investieren und nach Fertigstellung 2018 vor allem die chinesische Mittelklasse auf Urlaub ans Great Barrier Reef schicken.

Die Regierung des australischen Bundesstaates Queensland hat das Projekt als „co-ordinated“ eingestuft, was so viel heißt, dass der Weg für ein „gestrafftes Genehmigungsverfahren“ genehmigt ist. In Australien regt sich allerdings auch bereits Widerstand gegen die riesige Ferien-Anlage, die es architektonisch mit Bauwerken in Macau, Singapur und „The Palm“ in Dubai aufnehmen will.

Tony Fung beteuert, dass sein Ressort ohne Einfluss und Schaden auf das fragile Great Barrier Reef gebaut werden würde. Und er rechnet vor, dass Nord-Queensland bisher von vielen Australien-Urlaubern ausgelassen wurde, was er natürlich ändern werde.

Die 110.000 Einwohner-Stadt Cairns, ein altes Zuckerrohrdorf, ist bereits jetzt ein einziger Freizeitpark, der sich ganz dem Tourismus verschrieben hat. Mit seinen Stränden, Inseln und Regenwäldern ist es eine beliebte Destination.