Todeskandidat: Hinrichtung sechs Mal verschoben

Die Anwälte eines Todeskandidaten im US-Bundesstaat Alabama haben einen Antrag an das Oberste Gericht in Washington gestellt, die für Donnerstag vorgesehene Hinrichtung ihres Mandanten in letzter Minute auszusetzen. Der 1941 geborene Thomas Arthur war für schuldig befunden worden, im Jahr 1982 im Auftrag seiner Geliebten deren Ehemann ermordet zu haben.

Seitdem sitzt Arthur, der bis heute seine Unschuld beteuert, im Todestrakt. Seine Hinrichtung wurde bereits sechs Mal verschoben. Diesmal sollte ihm im Gefängnis von Altmore um 18.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MEZ) eine Giftinjektion verabreicht werden. Ein von den Anwälten angerufenes Bundesgericht hatte es am Mittwoch abgelehnt, Arthur einen neuen Aufschub zu gewähren.