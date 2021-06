AirAsia: Heck des Wracks entdeckt

Wie Flug QZ8501 tatsächlich abstürzte, ist noch unklar. Die Spekulationen blühen; Hinweise deuten daraufhin, dass die Maschine womöglich notwasserte und dabei noch intakt war. Die unruhige See könnte den Airbus A320 erst später zerstört haben. Die Suche nach Opfern und Blackbox war bisher auch immer wieder durch das schlechte Wetter behindert worden. Nun wurde die Suche ausgeweitet, das Meer war am Freitag nicht mehr so gefährlich. Mehrere Leichen wurden geborgen, ihre Zahl steigt auf mittlerweile 16.

Die Mannschaften durften auch einen möglichen Erfolg vermelden. Ein indonesisches Marineschiff entdeckte nach Angaben des Kapitäns ein großes Stück des Airbus A320. "Wir konnten das Heck des Flugzeugs mittels Seitensicht-Sonar orten", sagte Schiffskommandant Yayan Sofyan dem Sender Metro TV. Die Trümmer liegen demnach auf dem Meeresboden in rund 29 Metern Tiefe.