41,1 Grad: Hitzerekord in San Francisco

Die oft neblig-kalte Westküstenmetropole San Francisco hat einen neuen Hitzerekord erlebt. Am Freitag wurden in der Stadtmitte 41,1 Grad gemessen, der vorherige Rekord lag im Juni 2000 bei 39,4 Grad. Seit 1874 werden in der Region Messungen vorgenommen.

"Rekord-Hitze heute!!!", schrieb der Wetterdienst auf Twitter und stellte einen Vergleich mit dem kalifornischen Death Valley (Tal des Todes) an. Dort sei das Thermometer am Freitag nur etwas höher auf 46,6 Grad angestiegen.

On Friday, downtown San Francisco hit 106 F and Los Angles soared to 102 F. Heat to continue early this week: https://t.co/mvWbJi2vpC pic.twitter.com/LnE4GzCLqX — AccuWeather (@breakingweather) 2. September 2017

Death Valley

Foto: REUTERS/Steve Marcus Das Death Valley hat den Weltrekord für den heißesten Platz der Erde inne. Am 10. Juli 1913 wurden dort 56,7 Grad registriert. San Francisco ist dagegen für gewöhnlich kühle Sommer bekannt. Kalter Nebel, der vom Pazifik hereinzieht, drückt die Temperaturen oft auf unter 20 Grad.