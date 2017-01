10.000 Räumfahrzeuge in Moskau im Einsatz

Die andauernde Kältewelle hat weiten Teilen Europas am Wochenende weiterhin frostige Temperaturen und Schnee gebracht. Glätte und widriges Winterwetter führten zu vielen Unfällen.

In Tschechien stürzte während eines Floorball-Turniers das Dach einer Sporthalle unter der Schneelast ein. Zum Unglückszeitpunkt hielten sich rund 80 Menschen in der Halle in Ceska Trebova auf. Sie konnten alle ins Freie flüchten. Nur zwei Sportler wurden auf der überhasteten Flucht verletzt.

In Ungarn blieben wegen heftigen Schneefalls Tausende zeitweise ohne Strom. Betroffen waren fast 14.000 Haushalte.

Foto: AP/Gyorgy Varga In Deutschland kam es zu Verkehrsunfällen auf den eisglatten Straßen. Im Bayerischen Wald fand ein Schneepflugfahrer einen auf der Straße liegenden Betrunkenen und rettete ihm wohl das Leben. Der 35 Jahre alte Fußgänger war auf der abschüssigen, schneebedeckten Straße gestürzt und wegen seiner Alkoholisierung nicht mehr auf die Beine gekommen. Der 58-Jährige Schneepflugfahrer entdeckte den hilflosen Mann und alarmierte den Rettungsdienst. Der 35-Jährige kam stark unterkühlt ins Spital.

Chaos im Süden

Auch in Südeuropa sorgte der Schnee für Chaos. In Griechenland gab es immer noch massive Probleme mit der Wasserversorgung.

In vielen Regionen Russlands schneite es heftig. Mit 10.000 Räumfahrzeugen hat die Moskauer Stadtverwaltung gegen den heftigen Schneefall am Sonntag angekämpft. Trotz des Einsatzes ereigneten sich auf verschneiten Straßen der Zwölf-Millionen-Metropole zahlreiche Unfälle. Der Zivilschutz rief die Moskauer zu besonderer Vorsicht in dem stürmischen Schneewetter auf. Bis zum Abend wurden acht Zentimeter Neuschnee mit starken Verwehungen erwartet. Auf den Moskauer Flughäfen fielen Dutzende Flüge wegen schlechten Wetters aus, viele waren verspätet.

Foto: APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Im der Nähe der sibirischen Stadt Krasnojarsk wagten sich wagemutige Kletterer auf die Eisfälle "Stolby", um dort – bei rund minus 18 Grad – in einem nationalen Wettkampf ihr Können zu zeigen.